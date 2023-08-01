Стало известно, кто получил прибавку к пенсии в Калужской области с 1 августа

С 1 августа в Калужской области прибавку к пенсии получили около 80 000 работающих пенсионеров. Об этом сообщили во вторник в региональном отделении Социального фонда.

В среднем пенсия увеличится на 200-250 рублей в месяц у тех, кто официально работал в течение 2022 года.

Никаких заявлений для этого подавать не нужно, сумму изменят автоматически.

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