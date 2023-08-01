В калужских колониях телефоны прятали в батоны, майонез и ореховую пасту
За первые полгода в исправительные колонии Калужской области незаконно пытались передать 64 телефона, 43 сим-карты и 38 зарядных устройств. Такую статистику в понедельник, 31 июля, опубликовало региональное управление ФСИН.
Мобильники пытались спрятать, к примеру, в батон, майонез и ореховую пасту.
За попытки передать запрещенные предметы на одного человека завели уголовное дело, еще на двоих – административные.
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