В калужских колониях телефоны прятали в батоны, майонез и ореховую пасту

За первые полгода в исправительные колонии Калужской области незаконно пытались передать 64 телефона, 43 сим-карты и 38 зарядных устройств. Такую статистику в понедельник, 31 июля, опубликовало региональное управление ФСИН.

Мобильники пытались спрятать, к примеру, в батон, майонез и ореховую пасту.

За попытки передать запрещенные предметы на одного человека завели уголовное дело, еще на двоих – административные.

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