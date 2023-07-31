В Калужской области установили лимит на охоту

На прошлой неделе губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, сообщил министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа в понедельник, 31 июля.



В документе содержится информация о количестве копытных, разрешенных к отстрелу в охотничьих угодьях. В общедоступных охотугодьях разрешено добыть 70 лосей, 169 косуль, по 4 оленя: благородного и пятнистого.



- В день опубликования в адрес министерства поступило более 500 заявлений на добычу копытных. – отметил Жипа. - А сегодня таких заявлений было уже более 1400.



Разрешения выдадут первым 247 охотникам, остальные смогут поохотиться на пернатых и пушистых. Вскоре будут озвучены сроки.

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