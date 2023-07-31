В Калуге мошенники начали приглашать жертв на личный прием в Центробанк

В Калуге мошенники стали использовать новую схему по отбору чужих денег. В понедельник, 31 июля, об этом рассказали в региональном отделении Центробанка России.

Злоумышленники с помощью подмены электронного адреса приглашают потенциальных жертв на личный прием в Центробанк. В письме к человеку обращаются по имени и отчеству, в нем указывается время приема и настоящий адрес Банка России.

- Часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой, - пояснили в банке. - Персональное приглашение на личный прием – один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код или побудить перевести деньги на счета злоумышленников.

В Центробанке заявляют, что не приглашают людей на личные приемы. Подобные рассылки стоит игнорировать.

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