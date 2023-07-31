В Калуге умершую ласку проверили на бешенство
В понедельник, 31 июля, стали известны результаты проверки умершей ласки. Труп животного был обнаружен месяц назад на улице Гурьянова в Калуге.
Вирус бешенства у животного не обнаружен, сообщили в ветеринарной станции.
- Экспериментально болезнь легко может быть вызвана у всех млекопитающих, - говорится в их комментарии. - Чаще всего заболевание регистрируется у лис, являющихся резервуаром вируса, волков, собак, кошек, реже у сельскохозяйственных животных.
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