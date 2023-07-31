В Калужской области снесли Дом офицеров
Ранее мы сообщали о начале работ по ликвидации Дома офицеров на улице Дзержинского в Балабаново.
В понедельник, 31 июля, в районной администрации сообщили о том, что здание полностью снесено. Следующий этап – зачистка территории.
Недостроенное здание снесли за неделю, а простояло оно на этом месте около 30 лет. До конца августа о Доме офицеров останутся только воспоминания местных жителей.
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