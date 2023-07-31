НПФ ВТБ: объем пенсионных взносов клиентов вырос более чем на треть

В первом полугодии 2023 года физические лица – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) ВТБ Пенсионный фонд пополнили свои счета более чем на 3,8 млрд рублей. Это почти на 38% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

За шесть месяцев 2023 года физические лица заключили с ВТБ Пенсионный фонд 23,5 тысячи новых договоров НПО, что на 23% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Среди каналов максимальный рост показала розничная сеть банка ВТБ – 39%, на втором месте – сервис заключения договоров НПО-Онлайн – 36%.

Самый активный рост по объему взносов среди всех каналов показал ВТБ Онлайн – почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по динамике роста находится сервис НПО-Онлайн, объём взносов через который увеличился более, чем на треть.

«Мы можем с уверенностью сказать, что онлайн-сервисы для заключения договоров НПО и перечисления пенсионных взносов пользуются растущей популярностью среди клиентов. На протяжении 5 лет мы фиксируем положительную динамику объема средств, которые они вносят на свои пенсионные счета именно при помощи онлайн-сервисов. Например, в первом полугодии при помощи сервиса НПО-Онлайн клиенты сделали на треть больше повторных пенсионных взносов – более 7,6 тысяч, при этом средний размер повторного взноса вырос по сравнению с 2022 годом почти на треть и превысил 8 тыс. рублей. Также клиенты активно используют бонусы, начисленные им в рамках программ лояльности ВТБ. Продукт является уникальным для рынка, и спрос на него растёт. Так, за первые 6 месяцев 2022 года участники программы сделали 6,4 тыс. взносов, а за первое полугодие 2023 – уже 10,6 тыс. на сумму 13,8 млн рублей», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Программа НПО от ВТБ Пенсионный фонд позволяет самостоятельно формировать пенсионный капитал. Гибкий график пополнения пенсионного счета, гарантии сохранности, сравнительно высокий инвестиционный доход, налоговые льготы и защита капитала при возникновении имущественных споров – являются важными преимуществами программы.

По итогам июня 2023 года объем пенсионных накоплений в НПФ ВТБ превысил 310 млрд рублей, а пенсионных резервов – 30 млрд рублей. Общее количество клиентов по программам НПО превысило 173 тысячи человек. Количество застрахованных лиц составило 2,9 млн человек. Рейтинг максимальной надежности фонда подтвержден рейтинговым агентством «Эксперт РА» и Национальным рейтинговым агентством.

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