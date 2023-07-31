В Калуге сменился начальник управления капитального строительства

В Калуге сменился начальник муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги». В понедельник, 31 июля, на планерке об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Возглавлявший учреждение Виталий Леонов освобожден от этих обязанностей.

В качестве исполняющего обязанности руководителя сейчас значится бывший заместитель Антон Демин.

Напомним, «Управление капитального строительства» занимается, в частности, реконструкцией Синих мостов и северного въезда в город.

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