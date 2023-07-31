В центральном парке Калуги пройдет праздник варенья

В субботу, 5 августа, в Городской парк культуры и отдыха в Калуге приглашают на праздник «Калужское варенье», сообщили в управлении культуры.

Участники смогут узнать новые рецепты варенья, продегустировать такие необычные виды сладкого угощения, как лимонное, одуванчиковое, тыквенное, ассорти дыня и арбуз и многие другие.

В этот день на территории парка будут организованы интерактивные площадки: «Мандариновое наслаждение», «Чудо-ягода МАЛИНА», «Смородиновый рай».

Гости праздника смогут заглянуть в «Яблочную лавку» и «Вишневый погребок», а также попробовать напиток «Лавандовые сны», приготовленный из лавандового сиропа.

В течении всего мероприятия будет проходить конкурс на самое оригинальное варенье. Победителя определят с помощью зрительского голосования.

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