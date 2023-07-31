Клиенты ВТБ смогут заказать доставку дополнительных карт для своей семьи

ВТБ запустил сервис заказа дополнительной карты для членов семьи и близких с возможностью доставки. Оформить карту можно онлайн или в отделении банка, а получить ее может как держатель счета, так и человек, для которого она была заказана. Сервис реализован в рамках проекта «Семейный банк».

Дополнительная карта – эффективный инструмент для ведения совместного бюджета, ее можно открыть для супругов, родителей или даже няни. У владельца счета, выпускающего карту другому человеку, будет возможность отслеживать все операции по карте, устанавливать лимиты на снятие наличных и покупки, таким образом, управлять расходами членов своей семьи. Благодаря совместным тратам по картам кешбэк будет копиться в 2 раза быстрее, а также не придется уделять время или тратить дополнительные суммы на комиссии за переводы и пополнения карты.

Для выпуска продукта держателю счета необходимо заполнить анкету онлайн или в офисе банка. При заказе карты с доставкой представитель ВТБ привезет ее в удобное место и время, даже если близкий клиента проживает в другом городе. Выпуск, обслуживание и доставка бесплатны.

«ВТБ нацелен активно развивать финансовые инструменты, помогающие формировать и поддерживать семейный капитал. «Семейным банком» ВТБ преимущественно пользуются клиенты от 30 до 45 лет, поэтому мы хотим сосредоточится на основных потребностях этой категории – заботе о доме и близких, детях и родителях. Нам важно предлагать клиентам удобные продукты и услуги для повседневных операций. Выпуск дополнительной карты для доверенного круга лиц избавит основного владельца счета от необходимости все время переводить средства, тратить на это время и порой платить комиссию за счет перевода в другие банки. Все дополнительные карты будут привязаны к общему семейному счету в ВТБ, доступ к которому будет у каждого члена семьи, что очень удобно для проведения всех платежей. Для детской карты и карт для третьих лиц можно установить лимиты, чтобы избежать рисков лишних расходов, а также всегда быть в курсе трат с удобной историей операций», – отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

«Семейный банк» ВТБ создан на базе карточных продуктов и объединяет повседневные финансовые сервисы для всей семьи. Сегодня клиенты могут заказать дополнительные дебетовые карты для своих близких, по которым они могут совершать регулярные платежи и переводы.

С момента запуска «Семейного банка» ВТБ выпустил для клиентов порядка 45 тысяч дополнительных карт на имя их близких и свыше 70 тысяч детских карт. Прогнозируется, что до конца 2024 года пользователями финансовых услуг «Семейного банка» ВТБ станут более 500 тысяч клиентов. В рамках проекта в ближайшие два года они оформят для своих близких более 370 тысяч дебетовых и более 130 тысяч кредитных карт.

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