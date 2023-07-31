Геморрой: избавляемся или ждем обострения
erid:LdtCKEc77
В ходе прямого эфира на вопросы отвечал врач-колопроктолог медицинского центра МедикПРО Тимур Шабанов.
Боль и кровь
— Тимур Акифович, правда ли, что боль в заднем проходе и кровотечение — это признаки геморроя?
— Нет. Болевой синдром и кровотечения сопровождают многие заболевания заднего прохода и прямой кишки. Это может быть геморрой, трещина, парапроктиты, свищ заднего прохода, сфинктериты, криптиты, полипы анального канала, опухоли перианальной области, анального канала и прямой кишки, дерматиты перианальной области, инородные тела, кондиломы промежности. Нужно найти причину.
— Какие обследования надо пройти?
— Чтобы поставить диагноз, врачу нужно провести диагностику, осмотр, аноскопию, ректороманоскопию. Если требуется, то назначается и колоноскопия, МРТ и другие обследования.
— А народные методы при геморрое помогают?
— Это очень дискутабельная тема. Некоторые делают свечки из картошки, прикладывают мед, огурцом лечатся. Народная медицина была всегда. Но не все народные средства помогают и не всем. Нет ни одного исследования по народной медицине и бадам, потому что они работают 50 на 50. Я не советую использовать народную медицину.
— Наверное, люди применяют народную медицину, потому что им сложно прийти к доктору, стесняются.
— Надо перебороть страх и стыд. Я расскажу, как у нас проходит прием. Сначала мы разговариваем с пациентом. Если у человека очень сильная боль, применяем анестезию и ждем, когда она начнет действовать. Затем укладываем пациента на левый бок, потому что так идет расслабление мышц, это более спокойная поза. Женщины — в одноразовых шортах. Проводим обследование с помощью видеодиагностической стойки, очень аккуратно, без резких движений. При этом важна обратная связь с пациентом, я постоянно спрашиваю: здесь больно? И пациент видит свою проблему на экране. Люди после приема понимают, что приходить не страшно.
— Может геморрой пройти сам?
— Могут пройти симптомы, если геморрой 1-й стадии. Но они обязательно вернутся при воздействии негативных факторов. Тогда мы либо избавляемся от недуга, либо ждем обострения.
Раз в год — к врачу
— Можно не допустить развития геморроя?
— По большому счету, нет. В основе многих болезней лежит генетика. И если вы ведете идеальный образ жизни, занимаетесь фитнесом, у вас регулярное и правильное питание, вы все равно подвержены образованию геморроя. Ведь геморрой по-простому – это расширенные кавернозные вены. И у этого заболевания есть провоцирующие факторы:
- запоры, поносы,
- гиподинамия (офисные работники, водители),
- поднятие тяжестей (огород, спортзал),
- употребление кофе, избыток алкоголя, острой, пряной пищи и т. д.
- заболевания сосудов,
- наследственность.
— Надо ли ходить на профилактические осмотры?
— Обязательно надо приходить раз в год для своевременного выявления заболеваний. А если есть наследственная предрасположенность, то два раза в год. И после 40 лет каждый должен сделать колоноскопию — это профилактика онкопатологии.
Лечение при беременности
— Если геморрой возник при беременности, можно ли его лечить или лучше делать это после родов?
— Геморрой можно лечить в период беременности и кормления грудью. Назначаются специальные препараты, которые можно использовать в этот период. Чем грозит, если не лечить? При сильных болях нарушается сон, стул. Пациентки перестают спать, есть, чтобы не ходить в туалет. Повышается тонус матки и, как следствие, — гипоксия плода. А кровотечение при геморрое приводит к анемии. Многие начинают лечиться самостоятельно препаратами, которые запрещены при беременности и кормлении грудью. Этого делать категорически нельзя.
Что такое анальная трещина
— Как отличить анальную трещину от геморроя?
— Иногда эти болезни сопровождают друг друга, поставить диагноз может только врач. Трещина — это не просто ранка, а язва в анальном канале. Формируется рубец, он не эластичен, при походе в туалет надрывается, и образуется язва. Геморрой — это варикозная вена. Симптомы — боль и кровь — у них схожи, поэтому — только осмотр у врача.
— Может ли анальная трещина переродиться в рак?
— Да, может, так как это хронический воспалительный процесс, протекает он длительно, идет дисплазия клеток, они потихоньку перерождаются. Но такие случаи единичны. Причем не только хроническая трещина может перейти в рак, но и сопутствующий ей полип, который вырастает до больших размеров. Мы в клинике МЕДИКПРО при лечении трещины всегда отправляем материал на гистологическое исследование, чтобы не пропустить злокачественный процесс.
г. Калуга, ул. Степана Разина, 7
т.: 8 (4842) 27-72-50
www.medicpro-kaluga.ru
Будние дни: с 8:00 до 19:00.
Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Реклама.
ООО «МЕДИКПРО»
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.