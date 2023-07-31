Геморрой: избавляемся или ждем обострения

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В ходе прямого эфира на вопросы отвечал врач-колопроктолог медицинского центра МедикПРО Тимур Шабанов.

Боль и кровь

— Тимур Акифович, правда ли, что боль в заднем проходе и кровотечение — это признаки геморроя?

— Нет. Болевой синдром и кровотечения сопровождают многие заболевания заднего прохода и прямой кишки. Это может быть геморрой, трещина, парапроктиты, свищ заднего прохода, сфинктериты, криптиты, полипы анального канала, опухоли перианальной области, анального канала и прямой кишки, дерматиты перианальной области, инородные тела, кондиломы промежности. Нужно найти причину.

— Какие обследования надо пройти?

— Чтобы поставить диагноз, врачу нужно провести диагностику, осмотр, аноскопию, ректороманоскопию. Если требуется, то назначается и колоноскопия, МРТ и другие обследования.

— А народные методы при геморрое помогают?

— Это очень дискутабельная тема. Некоторые делают свечки из картошки, прикладывают мед, огурцом лечатся. Народная медицина была всегда. Но не все народные средства помогают и не всем. Нет ни одного исследования по народной медицине и бадам, потому что они работают 50 на 50. Я не советую использовать народную медицину.

— Наверное, люди применяют народную медицину, потому что им сложно прийти к доктору, стесняются.

— Надо перебороть страх и стыд. Я расскажу, как у нас проходит прием. Сначала мы разговариваем с пациентом. Если у человека очень сильная боль, применяем анестезию и ждем, когда она начнет действовать. Затем укладываем пациента на левый бок, потому что так идет расслабление мышц, это более спокойная поза. Женщины — в одноразовых шортах. Проводим обследование с помощью видеодиагностической стойки, очень аккуратно, без резких движений. При этом важна обратная связь с пациентом, я постоянно спрашиваю: здесь больно? И пациент видит свою проблему на экране. Люди после приема понимают, что приходить не страшно.

— Может геморрой пройти сам?

— Могут пройти симптомы, если геморрой 1-й стадии. Но они обязательно вернутся при воздействии негативных факторов. Тогда мы либо избавляемся от недуга, либо ждем обострения.

Раз в год — к врачу

— Можно не допустить развития геморроя?

— По большому счету, нет. В основе многих болезней лежит генетика. И если вы ведете идеальный образ жизни, занимаетесь фитнесом, у вас регулярное и правильное питание, вы все равно подвержены образованию геморроя. Ведь геморрой по-простому – это расширенные кавернозные вены. И у этого заболевания есть провоцирующие факторы:

запоры, поносы,

гиподинамия (офисные работники, водители),

поднятие тяжестей (огород, спортзал),

употребление кофе, избыток алкоголя, острой, пряной пищи и т. д.

заболевания сосудов,

наследственность.

— Надо ли ходить на профилактические осмотры?

— Обязательно надо приходить раз в год для своевременного выявления заболеваний. А если есть наследственная предрасположенность, то два раза в год. И после 40 лет каждый должен сделать колоноскопию — это профилактика онкопатологии.

Лечение при беременности

— Если геморрой возник при беременности, можно ли его лечить или лучше делать это после родов?

— Геморрой можно лечить в период беременности и кормления грудью. Назначаются специальные препараты, которые можно использовать в этот период. Чем грозит, если не лечить? При сильных болях нарушается сон, стул. Пациентки перестают спать, есть, чтобы не ходить в туалет. Повышается тонус матки и, как следствие, — гипоксия плода. А кровотечение при геморрое приводит к анемии. Многие начинают лечиться самостоятельно препаратами, которые запрещены при беременности и кормлении грудью. Этого делать категорически нельзя.

Что такое анальная трещина

— Как отличить анальную трещину от геморроя?

— Иногда эти болезни сопровождают друг друга, поставить диагноз может только врач. Трещина — это не просто ранка, а язва в анальном канале. Формируется рубец, он не эластичен, при походе в туалет надрывается, и образуется язва. Геморрой — это варикозная вена. Симптомы — боль и кровь — у них схожи, поэтому — только осмотр у врача.

— Может ли анальная трещина переродиться в рак?

— Да, может, так как это хронический воспалительный процесс, протекает он длительно, идет дисплазия клеток, они потихоньку перерождаются. Но такие случаи единичны. Причем не только хроническая трещина может перейти в рак, но и сопутствующий ей полип, который вырастает до больших размеров. Мы в клинике МЕДИКПРО при лечении трещины всегда отправляем материал на гистологическое исследование, чтобы не пропустить злокачественный процесс.

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