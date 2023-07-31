В Калужской области клещи за неделю укусили 167 человек

За неделю, с 24 по 30 июля, в Калужской области 167 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших было 26 детей.

Чаще всего в людей впивались в Калуге, Обнинске, Людиновском, Кировском, Козельском, Бабынинском, Боровском и Ферзиковском районах. Единичные случаи зарегистрированы в Думиничском, Мосальском, Спас-Деменском, Сухиничском и Ульяновском районах.

В лабораториях проверили 159 клещей. Боррелиоз был выявлен в 20% случаев.

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