Жители Калуги пожаловались на большое количество крыс

В Калуге жители микрорайона Терепец пожаловались на большое количество крыс в районе контейнерных площадок. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили в городской Думе.

Как прокомментировал местный депутат, уже была проведена дератизация. Специалисты обследовали контейнерные площадки на бульварах Энтузиастов и Моторостроителей, улицах Азаровской, Терепецкой, Линейной, в переулках Линейном и Строительном.

Там разложили специальное зерно, залитое в парафиновую основу. Грызуны такое зерно учуют, а вот у собак и кошек оно не должно вызывать интереса.

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