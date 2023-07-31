Теплый день ожидается в Калужской области
В понедельник, 31 июля, в Калужской области еще немного потеплеет.
Утром около +18, днем воздух прогреется до +25 градусов. Переменная облачность, ветер слабый.
Наши предки подмечали, погода 31 июля указывает на то, каким окажется октябрь.
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