Теплый день ожидается в Калужской области

В понедельник, 31 июля, в Калужской области еще немного потеплеет.

Утром около +18, днем воздух прогреется до +25 градусов. Переменная облачность, ветер слабый.

Наши предки подмечали, погода 31 июля указывает на то, каким окажется октябрь.

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