В Калуге проходят Всероссийские соревнования по гребному спорту

В воскресенье, 30 июля, в акватории Яченского водохранилища проходят Всероссийские соревнования по гребному спорту "Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона В.Н. Иванова" - академическая гребля.

За кубок и медали в этом году борются порядка 70 спортсменов, мужчины и женщины.

Прямо сейчас идут заезды на дистанции 200 метров в классе одиночек.

Имена победителей станут известны примерно в 16:00.

В Калуге соревнуются спортсмены из Москвы, Московской области, Узбекистана и Казахстана.

Присутствует и сам олимпийский чемпион Вячеслав Иванов.

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