Калужан поздравили с Днем военно-морского флота

В воскресенье, 30 июля, правительство Калужской области поздравило всех причастных с Днем военно-морского флота.

В правительстве подчеркнули, что флот защищает нас как на суше, так и в море, демонстрируя силу и могущество государства.

- От всей души желаем нашей Армии и Военно-Морскому Флоту процветания, экономического благополучия, новых достижений в науке и технологиях, а также мира на нашей Земле! Спасибо вам за службу и защиту! С праздником!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.