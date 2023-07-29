В Калуге на Правом берегу начнут заливку основания футбольного поля
Об этом сообщил в субботу, 29 июля губернатор Калужской области.
Строительство футбольного манежа тренировочной базы «Спутник» шло непросто. Подрядчик не добросовестно исполнял условия договора и с ним пришлось расстаться.
- С предыдущим подрядчиком в итоге пришлось договор расторгнуть, - пояснил Владислав Шапша. - Внесли его в реестр недобросовестных. Сейчас работает новый подрядчик.
Глава региона потребовал от нового подрядчика ускорить работы без потери качества для того, чтобы на новом манеже тренировку спортсмены могли начать в следующем году
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