В Калуге на Правом берегу начнут заливку основания футбольного поля

Об этом сообщил в субботу, 29 июля губернатор Калужской области.

Строительство футбольного манежа тренировочной базы «Спутник» шло непросто. Подрядчик не добросовестно исполнял условия договора и с ним пришлось расстаться.

- С предыдущим подрядчиком в итоге пришлось договор расторгнуть, - пояснил Владислав Шапша. - Внесли его в реестр недобросовестных. Сейчас работает новый подрядчик.

Глава региона потребовал от нового подрядчика ускорить работы без потери качества для того, чтобы на новом манеже тренировку спортсмены могли начать в следующем году

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