Козельский журналист поехала актером в Мариупольский драмтеатр
Главный редактор газеты «Козельск» Евгения Симонова решила таким образом помочь возрождению театра.
Режиссер по образованию, Евгения договорилась о включении ее в труппу Мариупольского драматического театра. Для теперь уже бывшего главреда «Козельска» эта поездка не стала очередной гуманитарной командировкой (Евгения – волонтер с позывным «Симона»).
Об отправки коллеги-волонтера в Мариуполь сообщил в пятницу, 28 июля, руководитель волонтерской группы «Тепло сердец» Михаил Тырин.
- Только что наш волонтер Евгения Симонова вместе с Дюшей стартанули на Мариуполь, - рассказал Михаил Тырин. - На этот раз не в командировку, а надолго. Она поможет ему родиться заново. Мы сегодня встретились на трассе под Калугой, я передал Женьке гостинец для бойцов и обнял на прощание. Доброго пути, сестра! Еще увидимся!
В марте 2022 года ВСУ взорвали здание Мариупольского драмтеатра, 14 человек погибли.
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