Три снаряда времен Великой Отечественной войны нашли в Калужской области
В четверг, 27 июля, в Калужской области обнаружили три снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
В Жиздринском районе в деревне Скурынск обнаружили минометную мину.
А в лесах у деревни Шваново Думиничского района и Крапивна Ульяновского района нашли артиллерийские снаряды.
Спасатели обезвредили опасные находки.
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