Три снаряда времен Великой Отечественной войны нашли в Калужской области

В четверг, 27 июля, в Калужской области обнаружили три снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Жиздринском районе в деревне Скурынск обнаружили минометную мину.

А в лесах у деревни Шваново Думиничского района и Крапивна Ульяновского района нашли артиллерийские снаряды.

Спасатели обезвредили опасные находки.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.