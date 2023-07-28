Жителей Калужской области попросили помочь с поиском 69-летнего мужчины

Как мы уже рассказывали, в Оптиной Пустыни 23 июля пропал 69-летний Феодосий Максимов. Его поиски продолжаются до сих пор. В пятницу, 28 июля, отряд «ЛизаАлерт Калуга» обратился с просьбой к жителям Козельского района.

- Вводные по заявке сложные - дедушка страдает проблемами с памятью и ему незнакома местность, в Калужской области он впервые, - пояснили волонтеры. -Выехали экипажи из Калуги, Обнинска и Малоярославца. Был развернут штаб, всю ночь велись поиски в городе и природной среде. Нам на помощь пришли неравнодушные жители Козельска. На момент публикации этого поста идут пятые сутки, и Феодосий Сергеевич еще не найден.

Поисковикам удалось выяснить, что 24-25 июля пенсионера видели в Козельске и в районе остановки «Колхозная улица», недалеко от Поклонного креста, он просил довезти в монастырь Оптина Пустынь, но никто ему не помог.

Мужчина одет в синий полосатый свитер, синие джинсы, носит очки в черной оправе.

Жителей Козельского района просят распространить информацию о поисках.

- Автомобилисты из городов Сосенский, Козельск, деревни Оптина Пустынь, проверьте свои регистраторы за 24-26 июля, - попросили также волонтеры. - Очень часто таким образом появляется важное свидетельство.

С координатором поисков можно связаться по телефону 89105959598.

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