В Калужской области затянули ремонт школы

В Ульяновском районе затянулся ремонт средней школы. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В ведомстве провели проверку и полагают, что сроки окончания и сдачи работ в рамках контракта могут быть нарушены.

- С целью предупреждения и пресечения нарушений подрядчику объявлено предостережение, разъяснены последствия невыполнения взятых обязательств, - заявили в прокуратуре.

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