Калужане резко увеличили закупку сахара

В июле продажи сахара в Калужской области выросли по сравнению с июнем на 76%. Такую статистику в пятницу опубликовало региональное правительство.

Закупки соли увеличились на 29%, специй – на 12%.

А вот продажи огурцов и помидоров упали на 28%, фруктов – на 17%, капусты – на 15%.

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