Калужане резко увеличили закупку сахара
В июле продажи сахара в Калужской области выросли по сравнению с июнем на 76%. Такую статистику в пятницу опубликовало региональное правительство.
Закупки соли увеличились на 29%, специй – на 12%.
А вот продажи огурцов и помидоров упали на 28%, фруктов – на 17%, капусты – на 15%.
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