В калужских магазинах больше всего подорожала капуста

За прошедшую неделю в магазинах Калужской области из продуктов больше всего подорожала капуста – на 2%. Такие данные в пятницу, 28 июля, опубликовало правительство региона.

Цены на полукопченую и варено-копченую колбасу увеличились на 1%, на сливочное масло – на 0,3%.

Огурцы, картошка и помидоры стали дешевле на 2%, лук подешевел на 3%, морковка – на 3,3 %, подсолнечное масло – на 1%.

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