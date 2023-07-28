В Калуге появилось мошенничество с ключами от домофона

В пятницу, 28 июля, в чат-бот обратной связи поступило обращение от нашей читательницы Ольги о том, что в Калуге появился новый вид мошенничества.

Женщина рассказала, что жители улиц Маршала Жукова, Фридриха Энгельса, Баррикад жалуются на объявления, расклеенные на дверях их подъездов, в которых содержится информация о замене домофона, а также предложение о замене ключей.

Для того, чтобы произвести замену, жильцам предлагают перейти по QR-коду, указанному в объявлении. Судя по некоторым источникам, в Калуге уже были первые жертвы мошеннической схемы, лишившиеся своих денег.

Компания, которая занимается домофонами в областном центре, не знает о происхождении данных объявлений. Как нам удалось выяснить, никто из местных жителей не обращался в полицию по этому поводу.

Подробности уточняются.

А на вашем подъезде есть такое объявление? Расскажите в комментариях.

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