«Работодатель года – 2023» в Калужской области: стартовало голосование

В пятницу, 28 июля, на нашем сайте стартовало голосование по определению лучшего работодателя Калужской области в 2023 году. Отдать свой голос все желающие могут, заполнив анкету на специальной странице.

Голосование в рамках нового проекта медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» продлится до 31 августа.

Итоги конкурса будут подведены в начале сентября.

По информации министерства труда и социальной защиты Калужской области более трети промышленных предприятий региона уже сейчас испытывают кадровый голод. Специалисты говорят, что далее ситуация будет только ухудшаться. Одна из задач проекта – показать потенциальным работникам, где в Калужской области хорошие условия для труда.

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