В Калуге наборы первоклассника начнут выдавать с 1 августа

С 1 по 25 августа в Калуге управление социальной защиты будет выдавать малообеспеченным жителям наборы первоклассника.

Получить необходимые для обучения вещи смогут многодетные малообеспеченные семьи и семьи, в которых родители являются инвалидами 1 или 2 группы.

Предоставлять документы нужно в управление соцзащиты на улицу Московскую, 188, кабинет № 215, телефон: 58-45-15.

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