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Косилки Ростсельмаш: быстрый покос и чистое сено

Опубликовано: 28.07.2023 13:22 0 159
Косилки Ростсельмаш: быстрый покос и чистое сено

По данным регионального Минсельхоза в Калужской области планируют в этом году заготовить около 1,6 миллиона тонн грубых и сочных кормов: порядка 35 тонн на одно животное.

Аграрии прекрасно знают, что своевременная уборка многолетних трав напрямую влияет на качество сена. Если работа проведена оперативно, в срок, то в сене сохраняется максимум питательных веществ.

Быстрая и качественная заготовка кормов начинается, прежде всего, с косилок. В этом деле технике Ростсельмаш нет равных – уверены калужские сельхозтоваропроизводители.

BERKUT 3200

— Мы используем прицепную ротационную косилку BERKUT 3200 уже не первый сезон, – рассказывает Дмитрий КУЛАКОВ, генеральный директор агропредприятия «Путогино» Мосальского района. – Главное, что мы ценим в ней, конечно, ее производительность. Это около 4,0 гектаров в час, с учетом разворотов и переездов на соседние поля, при ширине захвата 3,2 метра. Роторы вращаются с частотой 3000 об/мин, поэтому даже на 15 км/час травостой срезается без потерь, что нас вполне устраивает. Косилка создана для серьезной работы на высокоурожайных полях. У нас она прекрасно показала себя и в работе с высоким травостоем, и при кошении полеглых трав.

Одно из безусловных преимуществ данной модели – плющильные вальцы. Погода в наших краях не всегда способствует заготовке кормов, поэтому важен каждый час, и благодаря вальцам трава быстрее высыхает.

Косилка скашивает в валок. Ширину его можно регулировать. А если надо скосить в прокос, то достаточно просто отсоединить плющилку.

Что еще для нас важно, BERKUT 3200 хорошо идет по любой поверхности, повторяя рельеф поля и не пропуская ни сантиметра.  

Я бы сказал, что с этой техникой мы получаем хорошее качественное сено в максимально короткие сроки. Надежная машина, свою работу выполняет без нареканий, проблем с деталями и обслуживанием не было.

STRIGE

—  У нас на предприятии несколько навесных роторных косилок STRIGE шириной захвата 3,2 метра, – отмечает Александр ГРОМОВ, руководитель агрокомпании «Головнино» Перемышльского района. –  Мне нравится их производительность и скорость работы – около 15 км/час.  Косилки скашивают очень бережно. Так что получается за сезон убирать до двух укосов. Заявленное в инструкции число оборотов ротора  в минуту – 2850 – соответствует ожиданиям. Косилки просто летают по полю. 

Косилочный брус заслуживает отдельного внимания. Ножи на технике с изгибом. Срезают начисто. При этом их достаточно просто заменить в случае повреждения. Благо, подобные расходники всегда есть в наличии у официального дилера.

В целом, достойные косилки: простые в обслуживании и  надежные в работе.

Ростсельмаш знает, какой тяжелый труд вложен для получения урожая на ваших полях, поэтому создает технику, которая способствует максимально  оперативному и качественному выполнению всех задач. 

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Опубликовано: 28.07.2023 13:22 0 159
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