В Калужской области 11-летнего ребенка снабдили необходимым лекарством с помощью прокуратуры
Людиновская прокуратура провела проверку по обращению мамы 11-летнего ребенка, страдающего редкой болезнью. По словам женщины, ребенка не обеспечили жизненно необходимым препаратом, сообщили в четверг, 27июля, в надзорном ведомстве.
Было установлено, что в июне 2022 года консилиум врачей принял решение о том, что больному по жизненным показателям необходимо лекарство у которого нет аналога.
Так как препарат не зарегистрирован на территории России, по постановлению медиков его должны были ввозить индивидуально. Несмотря на это, региональный минздрав отказал в обеспечении лекарством.
Прокуратура направила в суд иск, который был полностью удовлетворен. На министерство здравоохранения была возложена обязанность обеспечить ребенка необходимым препаратом.
Исполнение данного решения контролирует прокуратура.
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