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В Калужской области ускорился рост цен на продукты

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2023 14:56 2 411
В Калужской области ускорился рост цен на продукты

В Калужской области годовая инфляция в июне составила 3,4% после 3,1% месяцем ранее. Эксперты связывают ускорение роста цен с увеличением издержек производителей, ослаблением рубля и ростом спроса на отдельные товары, сообщили в четверг, 27 июля, в региональном отделении Банка России.

В июне выросла стоимость мяса и птицы, так как увеличились затраты животноводов: импортные кормовые добавки и оборудование теперь обходятся аграриям дороже на фоне ослабления рубля. Цены на картофель были ниже, чем в июне 2022 года, однако замедлили свое снижение: запас прошлогоднего урожая подходит к концу, а поставки импортных клубней подорожали из-за изменения курса.

Увеличение спроса на автомобильном рынке и произошедшее ослабление рубля привело к замедлению снижения стоимости автомобильных шин.

В сфере услуг годовой темп прироста цен снизился. Повлиял эффект высокой базы прошлого года. К примеру, в июне 2022 года из-за сокращения маршрутов и числа рейсов, а также роста издержек авиакомпаний цены на отдельные направления на отдых за рубежом выросли сильнее, чем в текущем году.

Ожидается, что годовая инфляция в целом по России составит в нынешнем году 5–6,5%, а в 2024 году вернется к показателю в 4%.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.07.2023 14:56 2 411
Тэги: общество цены статистика продукты
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