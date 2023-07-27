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Стали известны подробности о пропаже 10-летнего мальчика в Калужской области

Софья Фирсова, Фото: Вячеслав Парфенов
Опубликовано: 27.07.2023 12:36 1 1260
Стали известны подробности о пропаже 10-летнего мальчика в Калужской области

Ранее мы сообщали о пропавшем 10-летнем мальчике, которого удалось найти этой ночью. 

О происшествии рассказал глава Малоярославецкой администрации Вячеслав Парфенов. 

- Выяснилось, что, в так называемом "закрытом лагере", группа лиц организовала сборы детей из Москвы и Московской области по ориентированию на местности, - отметил Парфенов. - После прохождения одной из трасс по территории леса 10-летний ребёнок отстал от группы и не вернулся. 

По словам главы администрации, сначала организаторы самостоятельно 3 часа пытались найти мальчика. Поиски продолжались до 22:48. Когда начало смеркаться, родители обратились в дежурную часть и сообщили о том, что их ребенок пропал в населённом пункте Станки СП «Рябцево».

В 00:00 более 60 сотрудников полиции и МЧС были привлечены к поиску. Также мальчика пытались найти местные жители и волонтеры, но результата не было. 

На сигнал пожарной машины и крик людей мальчик не отзывался.

В 01:30 на место происшествия прибыли 50 человек из поискового отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры развернули поисковый штаб, людей сформировали по группам, поиски возобновились в 03:30.

В 05:15 одна из групп обнаружила малыша спящим на хворосте на одной из лужаек.

 Вячеслав Парфенов поблагодарил всех участников поиска и сообщил, что правомерностью функционирования данного лагеря будут разбираться правоохранительные органы.

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Софья Фирсова, Фото: Вячеслав Парфенов
Опубликовано: 27.07.2023 12:36 1 1260
Тэги: общество
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