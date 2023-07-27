В Калуге строительство Федерального технопарка профобразования завершится в августе

В Калуге продолжается строительство Федерального технопарка профобразования на месте бывшего торгового центра «Новый дом». В четверг, 27 июля, на площадке побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Сейчас там монтируют фасады и остекление, проводят чистовую отделку и прокладывают инженерные сети.

- Первая неделя августа – срок завершения большинства работ и в здании, и по благоустройству, - заявил Шапша. - По второму и третьему этажам готовность хорошая. По первому этажу надо ускоряться.

По его словам, часть оборудования уже поставлена. Это станки, оборудование для робототехники, типографии, сельхозтехника, беспилотники. В августе начнется его монтаж в мастерских.

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