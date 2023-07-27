В Калуге принудительно расторгли брак иностранца с россиянкой

В Калуге во время проверки прокуратуры обнаружили еще один фиктивный брак с иностранцем. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мигрант пошел в загс с россиянкой, чтобы получить разрешение на временное проживание. После этого пара вместе не жила.

После иска прокуратуры суд признал брак недействительным.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.