В Калуге принудительно расторгли брак иностранца с россиянкой
В Калуге во время проверки прокуратуры обнаружили еще один фиктивный брак с иностранцем. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мигрант пошел в загс с россиянкой, чтобы получить разрешение на временное проживание. После этого пара вместе не жила.
После иска прокуратуры суд признал брак недействительным.
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