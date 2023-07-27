Жители Калуги жалуются на невыносимый писк светофора

В четверг, 27 июля, жительница Калуги в официальном сообществе Правобережья пожаловалась на светофор на перекрестке улиц Братьев Луканиных и Петра Тарасова. По словам женщины, он пищит всю ночь.

- Спать с открытым окном и открытыми шторами невозможно из-за звука и моргающего света! – пояснила калужанка. - Можно ли предпринять какие-то меры и вернуть все как было?!

На публикацию отреагировали в городской управе Калуги.

- Бригада выехала на плановый объезд, в течение дня они проверят, оценят ситуацию и примут решение по ремонту. О результатах выезда ответим дополнительно завтра, - заявили в администрации.

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