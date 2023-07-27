В Калужской области нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

В четверг, 27 июля, в Калужской области удалось найти пропавшего 10-летнего мальчика, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Ребенок пропал 26 июля.

Мы попросили комментарии у заместителя начальника отдела информации и общественных связей УМВД Сергея Муханова.

- Ребенок был с родителями, видимо отошел немного в сторону и заблудился, а родители потеряли из виду, - рассказал Муханов. Взрослые сразу же позвонили в полицию, поиски были организованы оперативно. Мальчик сориентировался и не стал никуда уходить, а просто сидел и ждал помощи, благодаря этому ребенка удалось быстро найти.

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