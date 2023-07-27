Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

ВТБ победил в двух номинациях Loyalty Awards Russia 2023

Опубликовано: 27.07.2023 09:24 0 139
ВТБ победил в двух номинациях Loyalty Awards Russia 2023

ВТБ стал победителем ежегодной национальной премии Loyalty Awards Russia в двух номинациях: «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» и «Платежная карта года». Торжественная церемония награждения состоялась 25 июля. В 2023 году в конкурсе участвовали 214 проектов более 100 компаний из различных отраслей.

Программа лояльности для клиентов СМБ «Бизнес-лига ВТБ» стала победителем в номинации «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» категории «Лучшие в отраслях». Виртуальная бизнес-карта «Мир» − в номинации «Платежная карта года» категории «Кобрендинг и банковские продукты».

«Бизнес-лига ВТБ» − первая в России уровневая программа лояльности для предпринимателей. Три уровня программы дают клиентам ВТБ привилегии в обслуживании, скидки на услуги банка и партнеров, а также доступ к закрытым мероприятиям, курсам и нетворкингу для поиска новых бизнес-партнеров, личностного и профессионального роста. Стать участником просто даже с небольшим бизнесом, а повышать уровень можно, совершая самые простые операции и используя стандартные банковские продукты: расчетно-кассовое обслуживание (РКО), интернет-банк ВТБ Бизнес и мобильный банк ВТБ Бизнес Lite, бизнес-карту и другие.

Цифровая бизнес-карта ВТБ на базе платежной системы «Мир» − карта для предпринимателей, выпускаемая по технологии Digital First. Эта технология позволяет моментально оформить виртуальную карту в интернет-банке ВТБ Бизнес и мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite, либо в отделениях банка и пользоваться ей сразу после выпуска. При необходимости в любое время к ней можно заказать карту на пластиковом носителе с теми же реквизитами. При этом выпуск и обслуживание виртуальной и пластиковой бизнес-карты бесплатны для клиентов ВТБ в составе любого из пяти пакетов услуг.

«Лояльность клиентов – одна из наших главных ценностей, и мы ежедневно совершенствуем обслуживание, чтобы поддерживать и повышать ее: разрабатываем новые современные продукты и сервисы для ведения бизнеса, делаем их максимально удобными, выгодными и персонализированными. При разработке нашей программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» мы сделали главный акцент на потребностях и особенностях компаний, что позволило создать не просто универсальную бонусную систему, а набор специально подобранных привилегий. Цифровая бизнес-карта «Мир» от ВТБ с мгновенным оформлением, запущенная в самом начале 2022 года, стала актуальным инструментом для предпринимателей в условиях глобальной перестройки платежных процессов и помогла бизнесу сохранить устойчивость и уверенность при проведении платежей. Мы гордимся, что экспертное жюри премии по достоинству оценило продукты ВТБ и назвало их лучшими на рынке», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Ежегодная национальная премия «Loyalty Awards Russia» учреждена в целях выявления лучших профессионалов в сфере маркетинга лояльности, управления взаимоотношениями с клиентами и клиентским опытом России и стран СНГ. В состав жюри входят ведущие профессионалы индустрии маркетинга лояльности, Digital, Social & CRM.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 27.07.2023 09:24 0 139
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Программы для слежения за компьютером: функциональные возможности
Тельферы на 3 тонны: как выбрать и эксплуатировать
Промышленные колёса для тележек: правила выбора и использования

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru