Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

Клиенты ВТБ нарастили портфель золотых активов до 50 тонн

Опубликовано: 26.07.2023 16:54 0 160
Клиенты ВТБ нарастили портфель золотых активов до 50 тонн

Портфель инвестиций в золото клиентов ВТБ достиг 50 тонн, увеличившись с начала года на 40%. Общий объем сделок с металлом на конец июля превысил 28 тыс., рост составил 7%. В среднем инвесторы размещают на обезличенных металлических счетах до 6 кг золота и более 15 кг покупают в физических слитках.

Основной объем в портфеле золотых активов составляют физические слитки – свыше 46 тонн. С начала года их объем вырос на 44%. Портфель обезличенных металлических счетов в золоте с начала года увеличился более чем на 3% и превысил 3,7 тонны. Сегодня на них приходится более 50% в портфеле ОМС банка.

«Золото сохраняет высокие позиции на рынке альтернативных инвестиций, как защитный инструмент для диверсификации портфеля. Состоятельные клиенты чаще предпочитают вкладываться в физическое золото – в первом полугодии мы провели свыше 300 сделок, реализовав 13,7 тонны слитков. Сегодня его доля в инвестиционном портфеле составляет около 5%. При этом вложить средства в этот актив может любой клиент банка – около 80% сделок ОМС приходится на массовый сегмент. Во втором полугодии на рынке возможно некоторое замедление клиентской активности, что обусловлено сезонным фактором, а также определенным насыщением рынка. Однако интерес к золоту в целом все равно сохранится, и у него еще есть потенциал роста в цене до конца года, что может привлечь инвесторов», - комментирует заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

Состоятельные клиенты ВТБ могут приобрести золото высшей 999-й пробы весом от 1 кг без НДС 20%, произведенное на российских аффинажных заводах. Стоимость драгметалла рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Оплатить сделку можно рублями или иностранной валютой, в рамках № 55-ФЗ. Золотые слитки можно оставить на ответственное хранение в банке.

В ВТБ разместить средства на ОМС в золоте доступно от 1 грамма. В феврале этого года банк первым на рынке запустил начисление процентного дохода в золоте на остаток в рамках этого инструмента. Дополнительно до 31 июля этого года клиенты могут получать проценты до 1,75% годовых по вкладу в ОМС при минимальном объеме размещения 500 грамм.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 26.07.2023 16:54 0 160
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Программы для слежения за компьютером: функциональные возможности
Тельферы на 3 тонны: как выбрать и эксплуатировать
Промышленные колёса для тележек: правила выбора и использования

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru