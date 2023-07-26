Страх перед врачом-онкологом может стоить вам жизни

Мы продолжаем рассказ о наиболее чувствительных заболеваниях и современных методах лечения.

Проект агентства «Комсомольская правда-­­Калуга» под названием «Рецепты здоровья» помогает простыми словами говорить о сложных и опасных заболеваниях.

На этот раз об онкологических недугах головы, шеи и кожи подробно рассказывает врач-онколог Калужского областного онкодиспансера Анна Агеева.

Не надо бояться

— Анна Викторовна, в последнее время увеличилось ли количество онкологических заболеваний?

— Растет количество выявлений, но это связано с профилактическими мероприятиями, с тем, что люди стали чуть больше уделять внимание собственному здоровью и обращаются к специалистам.

— Соответственно, это поз­воляет выявить злокачественные новообразования на самых ранних стадия?

— Конечно, чем раньше мы обнаружим заболевание, тем выше шансы на полное выздоровление. Полностью выздороветь можно, это сложный и тонкий момент, но у нас в онкодиспансере есть пациенты, которые наблюдаются по двадцать — тридцать лет без рецидива. Мы скромно говорим о полном выздоровлении, но практика показывает, что это возможно.

— Люди перестали бояться приходить на прием к онкологу?

— К сожалению, пока еще эта проблема существует. Есть ряд пациентов, которые очень трепетно относятся к себе, своему здоровью. Информационный бум о злокачественных заболеваниях у отдельных людей вызывает навязчивые мысли. Они со страхом приходят, но в результате мы ничего не находим, и такие люди уходят, облегченно вздохнув, до следующего прочитанного в Интернете текста. Бывают такие.

Вместе с тем остаются пациенты, которые с недоверием относятся к официальной медицине и специалистам.

— Вы имеете в виду, что есть еще люди, которые пытаются лечить онкологию знахарскими методами? Давайте еще один раз четко ответим на прямой вопрос: можно ли рак вылечить самостоятельно, без врача-­онколога?

— Нет и еще раз нет. Ни в коем случае нельзя этим заниматься. К сожалению, это приводит к тому, что человек умирает или прибегает к нам с большими испуганными глазами и кричит: «Спасите, доктор»! Чаще всего это уже запущенные случаи и варианты лечения отсутствуют.

— Часто бывают такие случаи?

— Нечасто, но увы, бывают.

— И что вы таким людям говорите? Где вы раньше были?

— Нет, мы никогда так не говорим, это упущенное время, а проблему надо решать сейчас. Понимаете, мы всегда подходим к пациенту индивидуально. Разные опухоли, различные локализации и уровень распространенности. Иногда при опухолях рта даже в четвертой стадии мы еще можем предложить лечение. Никогда не надо отчаиваться, надо идти к нам, специалистам.

Когда визит к врачу необходим

— Медицинская наука не стоит на месте, появляются новые методы лечения, в том числе и онкологических заболеваний. В чем их суть?

— Современные методы стали менее инвазивны. Это большой плюс, потому что почти всегда гарантирует более быстрое восстановление. Однако, что касается опухолей головы и шеи, сохраняется тенденция в том, что на первом этапе в большинстве случаев необходимо оперативное лечение. Чаще всего объем оперативного вмешательства колоссальный, с удалением нескольких анатомических структур.

— Химиотерапия не применяется при лечении злокачественных новообразований головы и шеи?

— Применяется. Существую­щие схемы лекарственного лечения — это не только химиопрепараты, но и иммунотерапия, таргетные препараты. Когда опухоль чувствительна к лекарственной терапии, то нам удается сохранить пораженный орган, не прибегая к оперативному лечению.

— Поговорим о симптомах. Анна Викторовна, как понять, что пора идти к онкологу на прием?

— К сожалению, на ранних стадиях вы никак этого не поймете. Боли поначалу не бывает. Когда у пациента появляется боль, мы говорим не ниже, чем о третьей стадии заболевания. Чаще это уже четвертая, когда задействованы мышцы, нервные окончания.

Если мы имеем в виду полость рта, то обязательно нужно раз в полгода показываться стоматологу. Он сможет заподозрить изменение слизистой полости рта, увидеть видоизмененные участки на языке. Очень распространенная проблема — лейкоплакия. Это когда участки слизистой полости рта перестраи­ваются.

— А сам человек может это увидеть?

— Да, иногда можно это заметить в зеркало. На языке появляется беленькое или красненькое пятнышко. Это сразу должно насторожить человека. Сразу нужно идти к стоматологу. Иногда эти пятна не имеют отношения к онкологии и связаны с другими причинами, но здесь лучше показаться специалисту. К тому же увидеть корень языка мы в зеркало не сможем, а образования могут появляться и там.

— Гигиена полости рта может служить профилактикой?

— Конечно. Полость рта — одна из самых грязных мест в нашем организме, своего рода барьер для микробов. Поэтому гигиена — одно из основных мероприятий для профилактики заболеваний полости рта.

— То есть, если чистить зубы два раза в день, онкологии в области рта не будет?

— Нет, гигиена — это лишь одна из составляющих профилактики. Еще одна причина заболеваний — вредные привычки. Алкоголь, особенно некачественный, и курение. Кстати, гортань чаще всего поражается вследствие курения. Здесь важно уточнить, курение опасно не только в виде привычных нам сигарет, но и кальянов, устройств по нагреванию и испарению курительных смесей.

При постоянном попадании никотина и горячего дыма слизистая пересыхает. Ее защитный слой пропадает. Организм пытается защититься, начинается перестройки слизистой. Они могут остановиться на стадиях доброкачественных изменений, но могут и развиваться, постепенно формируя опухоли.

— Онкология — это наследственное заболевание?

— Есть наследственные формы, есть абсолютно не связанные с генетическими изменениями. Поймите, наш организм так устроен, что в нем каждый день вырабатываются клеточки, часть из которых убивает защитная система организма. Когда эта система нарушается по тем или иным причинам, эти клетки начинают делиться без ограничения и формируют образования.

Как защитить кожу

— Сегодня ажиотаж с соляриями спал, и тем не менее, проблем с раком кожи не стало меньше. Почему?

— Сейчас проблемы с соляриями ушли на второй план. Остаются, конечно, любители, но их не так много. Однако нельзя забывать о естественном ультрафиолете, он никуда не делся. Наивно думать, что одежда спасает от него. Обязательно жарким летом нужно дополнительно применять солнцезащитный крем. Это единственный способ защиты от проникающего ультрафиолета.

— Как проверить, помогает ли крем?

— Очень просто. Мажете открытый участок тела, на руке, к примеру, на протяжении пары дней ходите на солнышке. Если это место становится чуть белее, чем вся остальная кожа, то крем вас точно защищает.

Вообще, общеизвестно, что безопасное нахождение на солнце до десяти утра и после четырех вечера. Солнце, безусловно позволяет вырабатывать полезный витамин D, но все всегда должно быть строго дозировано.

— Если мы говорим о коже, татуровки могут вызвать онкологию?

— Вряд ли. Если это не пораженный участок кожи, без родинок, то тату никак не влияет. Часто люди сами повреждают кожу, в следствии бесконтрольного избыточного воздействия косметических средств (скрабы, пилинги, и прочее), пренебрегая рекомендациями специалистов. Тем самым повреждая защитный слой кожи.

— Какие изменения на коже должны заставить насторожиться?

— Представим, появилось ­какое-то пятно. Необходимо в течение двух недель за ним понаблюдать. Если это пятно вызвано ­какими-либо травматическими воздействиями, то за две недели кожа восстановится. Если это пигментное пятно и оно не разрастается, не видоизменяется, то, в принципе, переживать не о чем. А вот если рядом с ним начинают появляться вкрапления или такие же пигментные пятна, то лучше всего показаться дерматологу. Он проведет визуальный осмотр и примет необходимые меры.

— Некоторые используют для удаления папиллом или даже бородавок народные средства. Чистотел, например. Это опасно?

— Я всегда всем своим пациентам говорю, что прежде чем ­что-то удалять на своем теле, нужно точно удостовериться в том, что это за новообразование. На коже возникает огромное количество всевозможных образований как доброкачественных, так и злокачественных. Однако есть так называемые пограничные состояния, которые в любой момент могут перейти из безопасных образований в серьезные проблемы для здоровья и жизни.

Всегда нужно пройти консультацию врача. Только специалист сможет вам диагностировать изменения и назначить, если потребуется, лечение.

Никогда, я повторяю еще раз, никогда не пытайтесь лечиться самостоятельно.

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