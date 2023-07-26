Калужские депутаты проверили ремонт детского сада «Белоснежка»

В рамках выездного заседания комиссии Гордумы Калуги по контролю за организацией и проведением ремонта муниципальных образовательных учреждений депутаты посетили детский сад №85 «Белоснежка».

В здании капитально ремонтируют кровлю, уже сделана бетонная стяжка. Заведующая детским садом Елена Ярошенко рассказала, что из-за дождей случились залития, которые уже устранены.

- Стоимость работ 2,9 миллионов рублей рублей. Капитальный ремонт крыши делают первый раз, а саду 40 лет. Дождливая погода внесла коррективы, будет задержка на пару недель, - прокомментировала депутат Татьяна Коняхина.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев подвел итоги осмотра:

- Депутатская рабочая группа ежегодно выезжает проверять ход капитальных ремонтов в наших учреждениях образования. Работы идут полным ходом, впечатления у членов комиссии положительные.

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