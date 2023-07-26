В калужском центре «Феникс» борются за жизнь аистенка

Во вторник, 25 июля, центр реабилитации диких животных «Феникс» обратился к калужанам за помощью в перевозке больного аистенка из Сухиничей.

Птицу доставили в центр. Ее состояние пока оставляет желать лучшего. Местные освободили лапку малыша от проволоки, в которой он запутался и с 18 июля аистенка пытались вылечить самостоятельно, что привело к ухудшению его состояния. После того, как птица начала отказываться от еды, люди обратились в «Феникс».

Наша редакция попросила руководителя центра Веронику Матюшину рассказать о состоянии аистенка на данный момент.

- Сейчас плохо, - рассказала Матюшина. – Записались к врачу на вечер.

Сотрудники центра убедительно просят всех неравнодушных к животным людям не играть в Айболитов и сразу же обращаться к квалифицированным специалистам, самодеятельность может привести к летальному исходу.

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