В Калужской области взяли под охрану родник Святого Лаврентия

В поселке Дугна Ферзиковского района Калужской области местные жители были взволнованы из-за состояния родника Святого Лаврентия. В минприроды в среду, 26 июля, сообщили о решении взять дело под свой контроль.

Местные называют родник «Лаврином». Он является одним из самых мощных карстовых источников в «Калужско-Алексинском каньоне». Вода в нем отличается особенным вкусом, а первые упоминания о нем появились в 18 веке. Рядом с источником раньше располагался винокуренный завод с выработкой 236-286 литров водки.

В начале 20 века около «Лаврина» поставили водозабор, по которому вода стекала в женский монастырь, а затем водой снабжали поселок.

- Сейчас вода из источника используется только местными жителями, - отметили в министерстве. - А мы в свою очередь планируем расчистить территорию от поваленных деревьев, благоустроить родник и установить информационные стенды.

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