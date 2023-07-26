Из Калужской области выдворили 44 иностранцев
За последние три недели с территории Калужской области высланы 44 иностранца, которые работали на территории региона нелегально. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов.
Мигранты улетели домой из столичных аэропортов.
20 человек отправились в Узбекистан, 17 - в Таджикистан, 5 - в Афганистан, по одному – в Туркменистан и Азербайджан.
В течение пяти лет нарушителям запретили въезжать в Россию.
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