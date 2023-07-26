В Калужской области детскую площадку организовали рядом с трансформаторной подстанцией

В селе Воротынск Перемышльского района детскую игровую площадку организовали под линиями электропередач рядом с трансформаторной подстанцией. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

После проведения проверки прокуратура потребовала от местных чиновников исправить ситуацию.

В итоге площадку перенесли в безопасное место.

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