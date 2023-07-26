ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях до 10%

С 26 июля ВТБ увеличивает доходность по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов. В среднем повышение составит 0,5 п.п., размещение средств для вкладчиков ВТБ доступно с максимальной доходностью до 10% годовых в зависимости от срока сбережений и типа вклада.

Рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом, который гарантирует высокую доходность при минимальном риске. ВТБ предлагает рыночные ставки, позволяя клиентам гибко размещать свои средства с учетом их потребностей.

Максимальную доходность 10% годовых клиент может получить при размещении средств на три года, выбрав опцию капитализации процентов или опцию выплаты процентов в конце срока.

«ВТБ стратегически нацелен на поддержку населения, поэтому рассчитываем, что новые параметры продуктов позволят вкладчикам получать повышенную доходность с учетом рыночной ситуации, в то же время гибко распоряжаться собственными средствами. На наш взгляд, повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему роста доходности на розничном рынке сберегательных продуктов. Если сейчас средняя ставка в ТОП-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6-0,7 пп и приблизится к 8,5%. При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым банки предлагают наиболее интересные ставки», – комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По ее оценке, ставки по валютным депозитам по-прежнему будут держаться на минимальном уровне, поэтому банк прогнозирует дальнейшую дедолларизацию накоплений населения. Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам, а также продуктам в дружественной валюте – прежде всего, юанях.

Ранее ВТБ давал оценку роста рынка привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков в 2023 году. По прогнозам банка, он вырастет на 7,8% и составит около 39,5 трлн рублей. Сам ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка.

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