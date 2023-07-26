Скончался автор герба и флага Калуги

В Калуге на 87 году жизни скончался депутат городской думы в 1997-2001 годах Виктор Федулов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы утром 26 июля.

Федулов вошел в историю как один из авторов флага и герба Калуги, утвержденных в 1999 и 2000 годах.

О дате и месте прощания пока не сообщается.

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