Скончался автор герба и флага Калуги
В Калуге на 87 году жизни скончался депутат городской думы в 1997-2001 годах Виктор Федулов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы утром 26 июля.
Федулов вошел в историю как один из авторов флага и герба Калуги, утвержденных в 1999 и 2000 годах.
О дате и месте прощания пока не сообщается.
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