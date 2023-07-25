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Выпь в калужском центре реабилитации «Феникс» скоро сможет отправиться на волю

Софья Фирсова, Фото: Центр реабилитации диких животных «Феникс»
Опубликовано: 25.07.2023 15:43 0 253

Ранее мы сообщали о новом пациенте в центре реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге.

Руководитель центра Вероника Матюшина рассказала о состоянии птицы. По ее словам, сломанная лапа стала работать, пальцы фиксируют присаду, а это значит, что скоро выпь сможет отправиться в естественную среду обитания.

Также Вероника Матюша рассказала редакции об особенностях этой птицы. Она, как и все аистообразные, опасна из-за своего клюва.

- Птица имеет покровительственную окраску и поэтому незаметна среди камышей, особенно, если вытягивается в струну и покачивается в такт растениям, на которых сидит, - рассказала директор «Феникса». - Птица бьет клювом, когда чувствует опасность, как правило метит в глаза и попадает. Выпь может складывать шею, а затем резко вытягивать ее, как пружину. Малая выпь не представляет такой сильной опасности, а вот от большой только и успевай уворачиваться и хватать за клюв.

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Софья Фирсова, Фото: Центр реабилитации диких животных «Феникс»
Опубликовано: 25.07.2023 15:43 0 253
Тэги: общество природа
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