Выпь в калужском центре реабилитации «Феникс» скоро сможет отправиться на волю

Ранее мы сообщали о новом пациенте в центре реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге.

Руководитель центра Вероника Матюшина рассказала о состоянии птицы. По ее словам, сломанная лапа стала работать, пальцы фиксируют присаду, а это значит, что скоро выпь сможет отправиться в естественную среду обитания.

Также Вероника Матюша рассказала редакции об особенностях этой птицы. Она, как и все аистообразные, опасна из-за своего клюва.

- Птица имеет покровительственную окраску и поэтому незаметна среди камышей, особенно, если вытягивается в струну и покачивается в такт растениям, на которых сидит, - рассказала директор «Феникса». - Птица бьет клювом, когда чувствует опасность, как правило метит в глаза и попадает. Выпь может складывать шею, а затем резко вытягивать ее, как пружину. Малая выпь не представляет такой сильной опасности, а вот от большой только и успевай уворачиваться и хватать за клюв.

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