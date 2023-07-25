В Калужской области клещи укусили за неделю 172 человека
За неделю, с 17 по 23 июля, в Калужской области 172 человека обратились к врачам по поводу укусов клещами. Такую статистику 24 июля опубликовал региональный Роспотребнадзор.
Среди пострадавших было 24 ребенка.
Чаще всего с клещами сталкивались жители Калуги, Обнинска, Козельского, Бабынинского и Боровского районов.
В 27% случаев клещи были заражены боррелиозом.
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