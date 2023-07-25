В Калужской области обезвредили 5 артиллерийских снарядов

Во вторник, 25 июля, ГУ МЧС по Калужской области сообщило об обезвреживании взрывоопасных предметов в регионе.

В поле в Хвастовичском районе, 1,5 км от деревни Колодяссы была найдена минометная мина – 50 мм.

В деревне Манино Людиновского района на улице Центральной был обнаружен артиллерийский снаряд – 76 мм.

в деревне Ямное Куйбышевского района под мостом через реку Снопот нашли снаряд – 150 мм и мину – 81 мм.

В 100 метрах от деревни Лазенки Спас-Деменского района обнаружили артиллерийский снаряд – 76 мм.

На ферме в деревне Стайки Спас-Деменского района нашли снаряд – 76 мм.

Специалисты незамедлительно прибыли на места, взрывоопасные предметы обезвредили.

Управление напоминает, в случае обнаружения опасных предметов сразу сообщите о находке в полицию.

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