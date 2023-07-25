Калужские аистята начали вылетать из гнезда
Во вторник, 25 июля, аистята начали вылетать из гнезда под Калугой, за которым можно следить с помощью онлайн-камеры.
Сначала на полет решился один молодой аист, а спустя некоторое время полетел еще один.
Напомним, всего у пары калужских аистов было пять птенцов. Четверых они вырастили, а пятого выкормил калужанин Дмитрий Покревский.
Молодые аисты отправятся на зимовку в Африку в конце августа.
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