Калужские аистята начали вылетать из гнезда

Во вторник, 25 июля, аистята начали вылетать из гнезда под Калугой, за которым можно следить с помощью онлайн-камеры.

Сначала на полет решился один молодой аист, а спустя некоторое время полетел еще один.

Напомним, всего у пары калужских аистов было пять птенцов. Четверых они вырастили, а пятого выкормил калужанин Дмитрий Покревский.

Молодые аисты отправятся на зимовку в Африку в конце августа.

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