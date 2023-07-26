Как работает лаборатория в современной клинике?

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Современная диагностика невозможна без лабораторных исследований. Скорость получения результатов исследования и их точность позволяют врачу своевременно назначить лечение либо откорректировать имеющееся.

Работу стационара вообще невозможно представить без лаборатории. Серьёзные оперативные вмешательства требуют контроля за состоянием пациента. Благодаря своей лаборатории, мы можем оперативно отслеживать состояние пациентов. А при малейшем отклонении анализов от нормы – своевременно принять меры, чтобы не допустить серьёзных осложнений.

Клиническая лаборатория – неотъемлемая часть клиники «Астро». Специалисты этого медицинского центра рассказали нам, от чего зависит качество лабораторной диагностики в современной клинике.

1. От правильной подготовки к анализам.

Анализы рекомендуется сдавать натощак и в первой половине дня.

Приём пищи и вторая половина дня, когда человек уже ведёт активный образ жизни, отражаются на уровне гормонов и многих других показателях. На биохимические показатели влияет даже вечерний приём пищи. Если человек накануне сдачи анализов включил в рацион много сладкого, утром у него показатель глюкозы может отличаться от среднего (даже при условии, что анализ проведён натощак).

2. От способа забора материала. В современных лабораториях применяются специальные вакуумные системы, которые позволяют забирать кровь таким образом, что клеточные элементы крови не повреждаются при заборе. То есть клетки не ломаются и не рвутся, как было, когда кровь забирали просто шприцем и вытягивали под силой вакуума. Очень часто это сопровождалось гемолизом, то есть повреждением клеточных элементов, что тоже отражалось на качестве лабораторных исследований (они могли быть не совсем достоверными). «Астро» уже много лет работает с вакуумными системами забора крови. Кроме того, существуют специальные иглы разного диаметра, снижающие факторы повреждения сосудов и биоматериала, например иглы-бабочки для детей и пациентов с тонкими венами. Крылышки такой иглы и гибкая трубка минимизируют риск её смещения и травмирования вены.

3. От особенностей транспортировки.

Вакуумные системы также позволяют улучшать качество материала в ходе транспортировки. Для каждого вида исследований предназначены специальные пробирки, которые имеют различное химическое наполнение (дополнительные вещества, которые позволяют материалу доехать до лаборатории). Конечно, чем меньше материал провёл в дороге и чем быстрее попал в лабораторию, тем лучше. В «Астро» время транспортировки минимальное, поскольку наша лаборатория находится недалеко, в Обнинске.

4. От способа процесса учёта. Лабораторная диагностика генерирует гигантские объёмы данных. Можно вводить их вручную, но это требует огромных усилий. К тому же человеческий фактор ещё никто не отменял, поэтому анализы можно просто перепутать. В лаборатории «Астро» процесс учёта автоматизирован. Каждому биоматериалу автоматически присваивается неповторимый индивидуальный штрих-код. Им метится и направление, и пробирка. Риск перепутывания анализов практически исключается, даже если в процессе транспортировки пробирки поменяются местами.

5. От контроля биоматериала на приёмке в самой лаборатории. Если биоматериал не соответствует требованиям нашей лаборатории, он в работу не принимается. Причины повреждения материала могут быть разными. Например, гемолиз (разрушение эритроцитов с выбросом гемоглобина в плазму крови) либо хилёз крови (патологическое состояние, которое сигнализирует о наличии в составе крови жировых частиц, не позволяющих провести точную диагностику, например, когда человек завтракает перед сдачей анализа). На этапе приёмки пробирки с таким биоматериалом выбраковываются, и лаборатория сообщает, что необходим перезабор крови. Недостоверные результаты не выдаются.

6. От способа исследования. Исследования проводятся на автоматизированных системах. Человек к этому отношения не имеет. Если раньше основная часть анализов (например, мазок крови) отслеживалась врачом физически – то есть глазами, то сейчас их исследует анализатор. Он оценивает клетки и выдаёт результат. А врач уже проводит валидацию (подтверждение достоверности анализа). Если он видит результаты с сильными отклонениями от нормы, то проводится визуальный контроль. Проба переделывается, врач осуществляет повторную проверку и ставит свою подпись на результате исследований. Наша лаборатория находится в прямом доступе, поэтому всегда можно посоветоваться и обсудить результаты анализов со специалистами, которые их выполняли.

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ООО «Современная медицина».

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