Стали известны самые редкие имена в Калужской области
Загс Калужской области во вторник, 24 июля, опубликовал список самых редких имен, которыми калужане называли своих новорожденных детей в июне.
Среди девочек это Агата, Агния, Кристина, Марьяна, Ника и Полина.
Редкие имена мальчиков - Анатолий, Вячеслав, Елисей, Прохор, Филипп и Ян.
Всего за месяц в Калужской области родились 686 детей.
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