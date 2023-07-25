Стали известны самые редкие имена в Калужской области

Загс Калужской области во вторник, 24 июля, опубликовал список самых редких имен, которыми калужане называли своих новорожденных детей в июне.

Среди девочек это Агата, Агния, Кристина, Марьяна, Ника и Полина.

Редкие имена мальчиков - Анатолий, Вячеслав, Елисей, Прохор, Филипп и Ян.

Всего за месяц в Калужской области родились 686 детей.

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